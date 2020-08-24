Son dakika haber: Asya'nın Türkiye'ye yatırım iştahı artıyor
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Son dakika haber: Asya'nın Türkiye'ye yatırım iştahı artıyor

Son dakika gelişmesine göre yerliara.com Sözcüsü Dr. Arzu Aydın, "Yerli teknoloji şirketlerine pozitif ayrımcılık, ihracat desteği, küresel stratejik işbirlikleri, vergi indirimi, yatırım teşviki, arazi tahsisi, gümrük muafiyeti gibi birçok farklı araçlarla yatırımlar teşvik edilmeli." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Asya'nın Türkiye'ye yatırım iştahı artıyor
24.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:51

yerliara.com Sözcüsü Dr. Arzu Aydın, "Yerli teknoloji şirketlerine pozitif ayrımcılık, ihracat desteği, küresel stratejik işbirlikleri, vergi indirimi, yatırım teşviki, arazi tahsisi, gümrük muafiyeti gibi birçok farklı araçlarla yatırımlar teşvik edilmeli." ifadelerini kullandı.

Yerliara.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından hazırlanan "Pandemi Krizi & Finansal Kaynaklara Ulaşım ve Reel Sektör Beklentileri" raporuna göre Asya ülkelerinin Türkiye'de yatırım, satın alma ve kredi sağlama iştahı yükselişte. Kur etkisi ve Türkiye'yi Batı'ya açılan kapı olarak görmeleri nedeniyle 2021'de Türkiye'de önemli işbirlikleri gözüküyor.

Öte yandan 2021 yılının ilk yarısına kadar "V" tipi bir toparlanma yasaması mümkün gözükmüyor ve bu süreç 2 yıl gibi bir süreyi bulabilir. Aynı rapora göre, giyim sektörü salgından en çok etkilenenlerin basında geldi ve 193 ülkede yaklaşık 2 milyara yakın öğrenci okula gidemedi. Türk eğitim sektörü özel teşvik sistemine alınmalı.

İkinci dalga ekonomide olur

Açıklamada görüşlerine yer verilen yerliara.com Sözcüsü Dr. Arzu Aydın, iş dünyasından çok sayıda ismin de destek verdiği raporu değerlendirdi. Aydın, "İş dünyası pandemide ikinci dalga endişesi ile ekonomi arasında bir denge bekliyor. Aksi durumda daha ağır bir sosyo-ekonomik kriz yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Üretim yönlü devlet destekli yatırımların yapılması gerektiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Yerli teknoloji şirketlerine pozitif ayrımcılık, ihracat desteği, küresel stratejik işbirlikleri, vergi indirimi, yatırım teşviki, arazi tahsisi, gümrük muafiyeti gibi birçok farklı araçlarla yatırımlar teşvik edilmeli. Turizm hizmetlerinin kısa ve orta vadede toparlanamayacağı tahmin ediliyor. Fakat Türkiye'nin önünde özellikle sağlık turizmi için çok ciddi fırsatlar bulunmaktadır. Türkiye dünyanın ilk 10 tarım üreticisi arasında yer alıyor. Ülkemiz iklim farklılıklarının sağladığı ürün çeşitliliği, zengin kaynakları ve tarımın teknolojide kullanılması ile verimliliği artıracak ve tarıma karsı toplumsal farkındalık kazandırılacak devlet politikaları geliştirilerek dünyanın önde gelen tarım havzası olamaya da aday bir ülkedir."

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Birçok sektörde ödeme vadeleri uzadı ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu durumu sınırlandırıcı bazı düzenlemeler yapılmalı." açıklamasında bulundu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan ise şunları aktardı:

"Eximbank tarafından (düşük maliyet - üretimden müşteriye gidene kadar geçen süre ödemesiz - uzun vadeli krediler) ve alacak sigorta kapsamı ile yüzde yüze kadar desteklenmelidir. İnşaat sektörü için hedef pazarlarda, teknik müşavirlik, müteahhitlik, inşaat malzemeleri, inşaat işleri istidamı toplam ihracatı en önemli katma değer yaratmak olup yüzde yüz desteklenmelidir. Bu dörtlü faaliyetin uzun vadeli desteği kısa vadede toplam ihracat geliri olarak 50-60 milyar dolara çıkabilir."

Açıklamada yer alan bilgilere göre raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye ucuz is gücü ve genç nüfusu ile cazibe konumu haline gelebilir. Bu dönemi kuluçka dönemi olarak değerlendirmeliyiz. Finansal kaynakların yönetiminde dijital enstrümanlar ön plana çıkıyor. Ara malında yerli ürün arayış trendi yükseliyor. Risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu KOBİ'lerin hissettiğini ve buna göre bir arayış halinde olduğunu görüyoruz. Sigorta sektöründeki dijital değişimler de bu imkanlara ulaşımı kolaylaştırıyor.

KOBİ'lerin otomasyona ve dijitalleşmeye yönelik arayışlarının arttığı ayrıca dijital fabrikalara geçisin de hızlandığı görülüyor. Yerliara verilerine göre üretim dünyası, pandemi sürecinde en fazla otomasyon teknolojileri üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla; sigorta, e-ticaret, teknoloji, robotik kodlama, elektronik, bilişim, dış ticaret, nano teknoloji ve telekomünikasyon izledi. Yerliara'daki son arama sonuçları ve gelen talepler, imalat sanayimizin finansal riskleri yönetmeye ve dijital fırsatları kullanmaya odaklandığına işaret ediyor."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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