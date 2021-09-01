Son dakika haber! Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Dışişleri Bakanları Kazakistan'da toplanacak

Son dakika haberi... NUR Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nın ekim ayında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirileceği bildirildi.

NUR Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nın ekim ayında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, AİGK İcra Direktörü Kayrat Sarıbay'ı kabul etti.

Görüşmede, Kazakistan'ın ev sahipliğinde gelecek ay başkent Nur Sultan'da yapılacak AİGK Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı hazırlıkları ele alındı.

AİGK'nin uluslararası arenada tanınırlığının arttığına dikkati çeken Tileuberdi, AİGK'nin kurumsal dönüşümüne yönelik çalışmaların devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in önerisiyle 1993'te Asya'da barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan uluslararası bir forum olarak öne çıkan AİGK'de Türkiye'nin de aralarında olduğu 27 ülke üye, 9 ülke ve 5 uluslararası kuruluş gözlemci statüsüyle yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova