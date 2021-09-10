Son dakika haber | Asya borsaları yükseldi
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Son dakika haber | Asya borsaları yükseldi

Son dakika haber | Asya borsaları yükseldi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye yansımalarına ilişkin endişeler ile para politikalarına yönelik belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korurken, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iki ülke arasındaki iş birliğini teyit eden görüşmesinin ardından Asya borsaları yükseldi.

Çinli regülatörlerin yeni online oyunların onayını durdurmak yerine yavaşlatacağı haberleri de teknoloji ve oyun şirketlerinin hisselerine alım getirerek, Asya borsalarındaki yükselişi destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 0,3 artışla 3.703 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 3.126 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,5 primle 7.406 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,3 kazançla 30.382 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 110 sınırının hemen altında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artarak 58.305 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,5 yükselerek 26.094 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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