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Son dakika haber: Asya borsaları yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Son dakika haber: Asya borsaları yükseldi
24.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:05

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki geriliminin azalacağına yönelik beklentiler, Asya borsalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 artışla 3.386 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselerek 2.329 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 22.985 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 105,86 seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 38.785 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 25.500 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

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