Son dakika haber: Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
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Son dakika haber: Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

10.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:00
Son dakika haber: Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık yüzde 0,3 gerilerken, Güney Kore'de işsizlik oranı yüzde 5,4 ile 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Beklentilerin altında kalan verilere karşın ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış hızının gerilemesine ilişkin iyimserlik, yarın Asya genelinde başlayacak resmi tatil öncesinde pay piyasalarını destekledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.655 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 3.100 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 29.563 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 gerileyerek 104,5 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 30.036 puanda, negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 51.157 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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