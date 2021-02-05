Son dakika haber! Asya borsaları, Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin pay piyasaları negatif ayrıştı.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve beklentilerden iyi gelen şirket bilançolarına paralel Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Çin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk çeyrek büyümesini olumsuz etkileyebileceğine ilişkin haber akışıyla kapanışa yakın satışların etkisini artırdığını kaydetti.

Öte yandan, Hindistan Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini yüzde 4'te sabit bıraktı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.496 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak günü 3.120 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,5 yükselişle 28.779 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 105,51 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 50.865 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 29.294 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan