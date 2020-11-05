Son dakika haber: ASO Başkanı Özdebir'in eşi Fatma Oya Özdebir hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in eşi Fatma Oya Özdebir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in eşi Fatma Oya Özdebir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in eşi Fatma Oya Özdebir, Ankara'da tedavi gördüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi'nde 70 yaşında hayatını kaybetti.

Fatma Oya Özdebir, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara'da TOBB ETÜ Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 70 yaşında hayata veda eden Fatma Oya Özdebir, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Üsküdar Türk Kız Koleji'nden sonra İktisat Fakültesinden mezun olan Özdebir, uzun yıllar sanayicilik yaparak Nuriş Elektrik ve Kaynak Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Fatma Oya Özdebir, 6 Kasım Cuma günü İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı