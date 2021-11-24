Son dakika haber: Aslıhan'ı boğarak öldüren sanığa indirimsiz müebbet

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren tutuklu sanık Polat Hatal'a (32), indirim uygulanmadan ömür boyu hapis cezası verildi. Aslıhan'ın annesi Sevgi Dal, "Kızımın üstüne kapıları kilitleyen biriydi. 'Tasarlayarak öldürmedim' dese de daha önceden her şeyi tasarlamış. Hiçbir kadın öldürülmesin" dedi.

Olay, 3 Ocak'ta, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hatal, Dal'ı boğarak öldürdü. Polisi arayan Hatal, Aslıhan Dal'ı boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık görevlileri ise yerde hareketsiz yatan Dal'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan Hatal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Aslıhan Dal'ın ölmeden önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslıhan'ın evde ailesi ve çocuğuyla şakalaştığı anlar yer alıyor.