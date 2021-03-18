Son dakika haber | Aslanapa'da yemin töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Aslanapa'da yemin töreni

18.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:45
Son dakika haber | Aslanapa'da yemin töreni

Son dakika yaşam haberi: Kütahya'nın Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan 2001-1 tertip erler yemin ederek, usta asker oldu.

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan 2001-1 tertip erler yemin ederek, usta asker oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Kütahya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykut Gürses ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan yemin törenine asker aileleri katılmadı. Yapılan konuşmaların ardından Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez'in acemi askerlere yemin ettirmesi ile tören sona erdi. - KÜTAHYA

Son dakika haber | Aslanapa'da yemin töreni
Son dakika haber | Aslanapa'da yemin töreni
Son dakika haber | Aslanapa'da yemin töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Aslanapa'da yemin töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:46:51. #1.14#
title