Son dakika haber | Aslanapa'da yemin töreni

Son dakika yaşam haberi: Kütahya'nın Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan 2001-1 tertip erler yemin ederek, usta asker oldu.

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan 2001-1 tertip erler yemin ederek, usta asker oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Kütahya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykut Gürses ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan yemin törenine asker aileleri katılmadı. Yapılan konuşmaların ardından Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez'in acemi askerlere yemin ettirmesi ile tören sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı