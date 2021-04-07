Son dakika! Konya'da "Türk Yıldızları" uçağı düştü: 1 şehit
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Son dakika! Konya'da "Türk Yıldızları" uçağı düştü: 1 şehit

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.

Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.

Alınan bilgiye göre, Karatay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının saat 14.15'te Konya'da düştüğünü açıkladı.

Olayın ardından, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (35) naaşı, Konya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, düşen NF-5 uçağı, düşmeden kısa süre önce bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde gösteri uçağının gökyüzünde manevra yaptığı görülüyor.

Gençcelep'in, Türk Yıldızları'nda 100 saatlik uçuşu olduğu belirtildi.

Şehit Gençcelep'in cenazesinin, yarın saat 09.00'da Konya Askeri Terminali'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlanacağı bildirildi.

Son dakika! Konya'da 'Türk Yıldızları' uçağı düştü: 1 şehit
Son dakika! Konya'da 'Türk Yıldızları' uçağı düştü: 1 şehit
Son dakika! Konya'da 'Türk Yıldızları' uçağı düştü: 1 şehit
Son dakika! Konya'da 'Türk Yıldızları' uçağı düştü: 1 şehit

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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