Son dakika haber... Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı
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Son dakika haber... Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haber... Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı
21.08.2020 06:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 06:34

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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Kaynak: AA

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