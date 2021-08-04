Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlara müdahale için Deniz Kuvvetlierine ait çıkarma gemileri de görev aldı.

Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlara müdahale için Deniz Kuvvetlierine ait çıkarma gemileri de görev aldı. Görevliler denizden bölgeye çıkarak yangına müdahale ediyor.

Marmaris'te bir haftadan bu yana devam eden orman yangınlarında ekipler havadan, karadan ve denizden müdahalelerine devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri, polis ve jandarmanın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da müdahale etti. Akşam saatlerinde Deniz Kuvvetlerine bağlı bir Çıkarma Gemisi Marmaris yakınlarında bulunan Şahan Gökbakar'ın da evinin bulunduğu Delikliyol Bölgesi'ne karadan ulaşım olmadığı için deniz yolu ile ulaşımı sağladı.

(İbrahim Kılınç - Güldemet Kızıl - Caner Sönmez - İsmail Coşkun/İHA)

Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı
Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı
Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı
Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısının ardından konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koordinasyon toplantısının ardından konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Kurum: 'Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne...
Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Haluk Levent Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 21:11:47. #1.14#

title