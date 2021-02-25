Son dakika haber... Askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
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Son dakika haber... Askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

25.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:05

Son dakika haber: İstanbul'da sansasyonel eylem öncesi askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ'lı şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sansasyonel eylem öncesi askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ'lı şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 20 Şubat Cumartesi günü saat 02.10'da, "Bahçelievler'e askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, DAEŞ üyesi olduğu belirlenen Muhammed Yahya E'yi, Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif yaptığı sırada yakaladı.

Zanlının üst aramasında ve ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüyle bağlantılı görseller ve dokümanlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber... Askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
Son dakika haber... Askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
Son dakika haber... Askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
Son dakika haber... Askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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