Son dakika haber: Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü...Meydan savaşına dönen kavga kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü...Meydan savaşına dönen kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü.

Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü...Meydan savaşına dönen kavga kamerada

Mersin'de askere gitmek için sülüs evrakını alan 20 yaşındaki genç çıkan kavgada kılıçla öldürüldü

Kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanırken, gencin öldürülme olayı güvenlik kamerasına yansıdı

Anne Durdu Tömbül: "Bir acılı anne olarak bütün kalbimle adalet istiyorum. Askere gönderecekken oğlumu kara toprağa verdim"

Baba Mehmet Tömbül: "Bıçaklar kılıçlar ellerinde her şey var. 20-25 kişi birden ne olduğunu anlayamadan oğlum gözlerimin önünde katledildi"

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde askere gitmek için sülüs evrakını alan 20 yaşındaki genç çıkan kavgada kılıçla öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanırken, gencin öldürülme olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Hazar Tömbül akşam evinin bulunduğu sokakta önceden tartıştığı 13 kişinin saldırısına uğradı. Çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tömbül'ün yakınları da kavgaya karıştı. Tömbül'ün ailesi de arbede sırasında yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hazar Tömbül olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerine gelmesi ile kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı. Hazar Tömbül'ün cenazesi ise Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i tutuklandı. Hayatını kaybeden Hazar Tömbül toprağa verildi.

Hazar Tömbül'ün ve aralarında ailesinin ve 13 kişinin de bulunduğu kavga görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akşam saatlerinde evde yattığını belirten anne Durdu Tömbül (40), "Ben evdeydim işten geldim. Yatıyordum. Bir an oğlum ile babası eve girdi. Çok telaşlılardı. Daha sonra evimiz taşlanmaya başlandı. Eşim ve oğlum dışarı çıkınca kızlarımla birlikte ben de arkalarından çıktım. Bir an ne olduğunu anlamadan üstümüze saldırdılar. Bir Hazar gitti ama başka Hazar'lar gitmesin. Bir acılı anne olarak bütün kalbimle adalet istiyorum. Askere gönderecekken oğlumu kara toprağa verdim" dedi.

Oğlunun ölümü ile büyük üzüntü duyan baba Mehmet Tömbül ise, "Bunlara uymadık. Teyzemlerden gelirken yolda önümüze geçtiler. Orada tartışma çıktı. Sonra biz eve geldik. Biz eve geldikten sonra bunların amca oğulları evimizi taşlamaya başladılar. Zaten hazırlanmışlar. Biz de dışarı çıktık. Bıçaklar kılıçlar ellerinde her şey var. 20-25 kişi birden ne olduğunu anlayamadan oğlum gözlerimin önünde katledildi. Sadece askere göndereceğim baba yiğit, dağ gibi oğlum gözlerimin önünde kendi ellerimle askere diye kara toprağa gönderdim. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

"Önce Allah'ın adaletine sonra da hukuka güveniyoruz" diyen kardeşi Büşra Tömbül de, "Ağabeyim ve babamı kurtarmaya gittiğimizde biz kadın olduğumuz halde o kadar erkeğin 20 kişinin içerisinde biz de saldırıya uğradık. Ben 15 yaşında bir kızım. Oradaki tüm erkekler üzerime saldırdılar. Ağabeyimi katlettiler. Önce Allah'ın adaletine sonra da hukukumuzun adaletine güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Kardeşi Aleyna Tömbül de adalet istediklerini dile getirdi.

Öte yandan, Tömbül ailesini sevenleri ve komşuları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Son dakika haber: Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü...Meydan savaşına dönen kavga kamerada
Son dakika haber: Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü...Meydan savaşına dönen kavga kamerada
Son dakika haber: Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü...Meydan savaşına dönen kavga kamerada
Son dakika haber: Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü...Meydan savaşına dönen kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
İstanbul'da genç kızlar tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada
İstanbul'da genç kızlar tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada
Başkentte sinir krizi geçiren bir kişi evini yakıp bileklerini kesti
Başkentte sinir krizi geçiren bir kişi evini yakıp bileklerini kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Adem Büyük Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü...Meydan savaşına dönen kavga kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:50:49. #1.14#

title