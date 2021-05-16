Son dakika haber... Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü
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Son dakika haber... Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Samsun'da askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki genç evinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü

SAMSUN - Samsun'da askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki genç evinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Onur Bektaş, evinin önünde pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve kalbinden, karından ve kolundan vurulduğu öğrenilen Onur Bektaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen A.B. ve A.K. olay yerinden araçla kaçtı. Mahalle sakinleri öldürülen Onur Bektaş'ın askerden yeni geldiğini ve evinin önündeyken pompalı tüfekle 3 el ateş edilmesi sonucu vurulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü
Son dakika haber... Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü
Son dakika haber... Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü
Son dakika haber... Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü
20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
20 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde bulundu
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