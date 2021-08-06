Son Dakika | ASKER KONVOYUNDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 5 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | ASKER KONVOYUNDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 5 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de iki ayrı asker uğurlama konvoyunda, trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücü tespit edilerek gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de iki ayrı asker uğurlama konvoyunda, trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücü tespit edilerek gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce 5 sürücüye toplam 4 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Sultangazi'de, geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde, asker uğurlaması için bir araya gelenler, oluşturdukları konvoy ile trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni kapatıp oynamıştı. Araçların trafiği kapatması nedeniyle caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler ise korna basarak tepki göstermişti. Bir başka asker uğurlamasında yapılan konvoyda ise Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde sürücüler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürmüştü. O anlar seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TOPLAM 4 BİN 698 TL PARA CEZASI UYGULANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yaşanan iki olay ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında, 15 SE 023 plakalı araç sürücüsü S.Y, 46 AJ 823 plakalı araç sürücüsü S.G, 34 BNJ 605 plakalı araç sürücüsü B.A, 34 DİE 855 plakalı araç sürücüsü İ.S ve 34 CFZ 407 plakalı araç sürücüsü H.D, tespit edilerek gözaltına alındı. Sürücüler S.Y, S.G, H.A, İ.S, H.D'ye her birine ayrı ayrı olmak üzere trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 314 lira, öndeki aracı yakın takipten 144 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü İ.S'ye sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmak ve araç sahibine ise otomobilini kullandırmaktan toplam 2 bin 678 lira idari para cezası olmak üzere toplamda 4 bin 698 TL lira para cezası uygulandı. Sürücüler için gerekli adli işlemlerin tamamlanması için Habibler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Son Dakika | ASKER KONVOYUNDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 5 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son Dakika | ASKER KONVOYUNDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 5 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son Dakika | ASKER KONVOYUNDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 5 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son Dakika | ASKER KONVOYUNDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 5 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Burkina Faso'da düzenlenen çifte saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi
Burkina Faso'da düzenlenen çifte saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Murat Kurum Mehmet Özhaseki Fahrettin Altun
Magazin Tuğba Özay Cem Yılmaz Aleyna Tilki Süreyya Yalçın
Spor Eda Erdem Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | ASKER KONVOYUNDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 5 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:48:19. #1.16#

title