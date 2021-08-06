Son Dakika | ASKER KONVOYUNDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 5 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de iki ayrı asker uğurlama konvoyunda, trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücü tespit edilerek gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de iki ayrı asker uğurlama konvoyunda, trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücü tespit edilerek gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce 5 sürücüye toplam 4 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Sultangazi'de, geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde, asker uğurlaması için bir araya gelenler, oluşturdukları konvoy ile trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni kapatıp oynamıştı. Araçların trafiği kapatması nedeniyle caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler ise korna basarak tepki göstermişti. Bir başka asker uğurlamasında yapılan konvoyda ise Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde sürücüler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürmüştü. O anlar seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TOPLAM 4 BİN 698 TL PARA CEZASI UYGULANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yaşanan iki olay ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında, 15 SE 023 plakalı araç sürücüsü S.Y, 46 AJ 823 plakalı araç sürücüsü S.G, 34 BNJ 605 plakalı araç sürücüsü B.A, 34 DİE 855 plakalı araç sürücüsü İ.S ve 34 CFZ 407 plakalı araç sürücüsü H.D, tespit edilerek gözaltına alındı. Sürücüler S.Y, S.G, H.A, İ.S, H.D'ye her birine ayrı ayrı olmak üzere trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 314 lira, öndeki aracı yakın takipten 144 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü İ.S'ye sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmak ve araç sahibine ise otomobilini kullandırmaktan toplam 2 bin 678 lira idari para cezası olmak üzere toplamda 4 bin 698 TL lira para cezası uygulandı. Sürücüler için gerekli adli işlemlerin tamamlanması için Habibler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı