Son Dakika | Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı
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Son Dakika | Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Bursa'da normalleşmenin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama olmasına rağmen asker eğlencesi konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı.

Bursa'da normalleşmenin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama olmasına rağmen asker eğlencesi konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi. Aralarında çocuklarında bulunduğu konvoyda selfie yaparak ilerlediler.

Merkez istikametinden, Ankara istikametinde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, Ankara yolu üzerinde tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı. Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları araçlardan sarkması korkuttu. Aralarında çocuklarında bulunduğu konvoyda araçtan sarkarak selfie yapmaları korku dolu anlat yaşattı. İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi.

Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy, Gürsu istikametine kadar ilerleyip gözden kayboldu. - BURSA

Son Dakika | Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika | Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika | Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika | Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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