Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bayburt Aşkale istikametinde seyir halindeki Baki Çelik idaresindeki 25 AAV 523 plakalı otomobil Pırnakaban köyü mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı karşı şeride geçtikten sonra takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücüler olayı İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından yaralı otomobil sürücüsü Baki Çelik tedavisi için Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşkale Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından kolunda kırık olan otomobil sürücüsü Erzurum'a sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik akışını kontrollü olarak sağlarken İtfaiye ekipleri de araçta tehlike oluşturabilecek elektrik aksamını etkisiz hale getirdi. - ERZURUM

Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber! Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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