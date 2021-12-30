Son dakika haber! Aşırı yağış nedeniyle Konyaaltı'ndaki derenin debisi yükseldi - Haberler
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Son dakika haber! Aşırı yağış nedeniyle Konyaaltı'ndaki derenin debisi yükseldi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kırmızı kodla" uyardığı aşırı yağış, Antalya'da etkili oluyor.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kırmızı kodla" uyardığı aşırı yağış, Antalya'da etkili oluyor. Aşırı yağışlar nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki derenin debisi yükseldi, Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Konyaltı İlçe Jandarma ekipleri ve Konyaaltı Belediyesi görevlileri suyun risk oluşturacağı noktaya ulaşmasının ardından yolu kepçelerle getirilen toprakla ulaşıma kapattı.

Son dakika haber! Aşırı yağış nedeniyle Konyaaltı'ndaki derenin debisi yükseldi

Son dakika haber! Aşırı yağış nedeniyle Konyaaltı'ndaki derenin debisi yükseldi

Son dakika haber! Aşırı yağış nedeniyle Konyaaltı'ndaki derenin debisi yükseldi

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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