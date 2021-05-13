Aşırı sağcı Yahudiler, Batı Kudüs'te bir halk pazarında "Araplara ölüm" sloganı atarak yürüdü

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Aşırı sağcı bir grup Yahudi, Batı Kudüs'teki bir halk pazarında "Araplara ölüm" sloganı atarak yürüyüş yaptı.

Aşırı sağcı bir grup Yahudi, Batı Kudüs'teki bir halk pazarında "Araplara ölüm" sloganı atarak yürüyüş yaptı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, bir grup aşırı sağcı Yahudi'nin Batı Kudüs'teki Mahane Yehuda Pazarında sloganlar atarak yürüdüğü görülüyor.

"Araplara ölüm" sloganı atan aşırı sağcıların içindeki bazı kişilerin yüzlerini kar maskeleriyle gizlemesi dikkati çekiyor.

Irkçı sloganlar atan gruba onlarla birlikte yürüyen İsrail polisinin herhangi bir müdahalede bulunmaması göze çarpıyor.

İsrail polisinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etmesi ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede gerilim giderek arttı.

Özellikle İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı kentlerde olaylar giderek tırmanıyor.

Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde, dün akşam İsrail vatandaşı bir Filistinli sürücü, ağırı sağcı Yahudiler tarafından linç edilmeye çalışılmıştı.

Bu sabah da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi bazı Filistinliler tarafından dövülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci