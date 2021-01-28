Son dakika haber | Aşırı sağcı Proud Boys lideri, yolsuzluk davasında yetkililerle iş birliği yaparak cezasını 12 ay düşürmüş

Son dakika haberler... ABD'de aşırı sağcı grup Proud Boys'un (Gururlu Çocuklar) lideri Henry Tarrio'nun, 2014'te yargılandığı yolsuzluk davasında kolluk kuvvetleri ile iş birliği yaptığı için cezasının 30 aydan 18 aya indirildiği ortaya çıktı.

ABD'de aşırı sağcı grup Proud Boys'un (Gururlu Çocuklar) lideri Henry Tarrio'nun, 2014'te yargılandığı yolsuzluk davasında kolluk kuvvetleri ile iş birliği yaptığı için cezasının 30 aydan 18 aya indirildiği ortaya çıktı.???????

Reuters tarafından dün yayınlanan Florida Eyalet Mahkemesinde 2014'te görülen duruşma kayıtlarına göre, diyabetik test şeritlerinin yeniden satışına ilişkin yolsuzlukla suçlandığı davada 30 aylık hapis cezası alması gereken Tarrio, mahkeme ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle 18 ay ceza aldı.

Kayıtlarda, Federal savcının, Tarrio'nun onlarca insanın kovuşturulmasına yardım ettiğini belirtiği görülüyor.

Sanık avukatı da Tarrio'nun polisin uyuşturucu operasyonuna yardımcı olduğunu ve bu nedenle cezasının düşürülmesini talep ediyor.

Kayıtlarda, Tarrio'nun adını temize çıkarmak için mahkeme ile iş birliği yapmayı kendisinin istediği belirtiliyor.

Bununla karşılık Proud Boys lideri Tarrio, Reuters'a verdiği röportajda, yetkililerle hiçbir zaman iş birliği yapmadığını ileri sürmüştü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yanlısı olarak bilinen Hery Tarrio, 4 Ocak'ta başkent Washington DC'de gözaltına alınmıştı.

36 yaşındaki Tarrio hakkında "mülke zarar verme" ve "yasa dışı mühimmat taşıma" suçlamasıyla işlem yapılmıştı.

Tarrio'nun, bir gösteri esnasında kiliseye asılan "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) yazılı pankarta zarar verdiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

Kongre baskının gerçekleştirildiği 6 Ocak günü serbest bırakılan Tarrio'nun başkent Washington'a girişi yasaklanmıştı.???????

"Proud Boys" adlı grup, kendilerini "Batı şovenisti" olarak tanımlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere