Son dakika haber: Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu
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Son dakika haber: Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu

21.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:18

Son dakika 3. sayfa haberi: Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu DSİ'nin sulama kanalına düşen ve sırılsıklam olan alkollü şahıs basın mensuplarına küfrederek cebindeki parasını polis memurlarına sordu Aksaray'da aşırı alkol alan şahıs dağlık araziden geçen Devlet Su İşlerine ait...

Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu

DSİ'nin sulama kanalına düşen ve sırılsıklam olan alkollü şahıs basın mensuplarına küfrederek cebindeki parasını polis memurlarına sordu

AKSARAY - Aksaray'da aşırı alkol alan şahıs dağlık araziden geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Ayakta durmakta güçlük çeken ve kısmen dolu olan sulama kanalında sırılsıklam olan şahıs defalarca suya düşerken, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfür, hakaret ve tehditler savurdu. AFAD ekiplerince kanaldan çıkarılan şahıs cüzdanındaki ıslanan parasını da polis memurlarına sordu.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi Yolu Kireçlik mevkiinde bulunan dağlık arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dağlık alanda aşırı alkol alan ve alkolün etkisiyle dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Emrah Korkmaz polis, 112 ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşların sulama kanalına bir şahsın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım, İl Afet Acil Durum ve polis ekipleri sevk edildi.

Düşen pantolonunu AFAD ekipleri kaldırarak bağladı

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri halat marifeti ile kısmen su dolu olan sulama kanalına girdi. Ayakta bile duramayan Emrah Korkmaz defalarca suya düşüp kalkarken, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hem küfretti, hem de tehditler savurdu. AFAD ekiplerince güçlükle kontrol altına alınmak istenen alkollü şahıs adeta sırılsıklam oldu. Pantolonu düşen alkollü şahsın pantolonunu kaldırarak bağlayan AFAD ekipleri bir süre şahsı sakinleştirmeye çalıştı. AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu sulama kanalından çıkarılan alkollü şahıs bu kez de 112 Acil Yardım ekiplerine güçlük yaşattı. Ambulansa binmemekte ısrar eden şahıs güçlükle ambulansa bindirildi.

Cüzdanındaki parasını polise sordu

Ambulansa bindirildiği sırada bu kez de parası aklına gelen Emrah Korkmaz, cebinde bin 600 TL parası olduğunu belirterek, "Ağabey cüzdana bak cüzdana param vardı, 1 Milyar 600. 1 Milyar 600 lira para var. Pantolonu bana versene" dedi. Sedyeden inerek polis memurlarına parasını soran alkollü şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle tekrar ambulansa bindirildi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrah Korkmaz burada tedavi altına alındı.

Son dakika haber: Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu
Son dakika haber: Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu
Son dakika haber: Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu
Son dakika haber: Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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