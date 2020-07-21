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Son dakika haber | Aşı umudu: Gümüş 21 doları aştı, altın 9 yıllık zirvede

Son dakika haberleri... Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin iyimserliğiyle gümüş 2016 yılından bu yana ilk kez 21 doları aşarken, altın fiyatları dokuz yılın zirvesine tırmandı.

Son dakika haber | Aşı umudu: Gümüş 21 doları aştı, altın 9 yıllık zirvede
21.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:57

Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin iyimserliğiyle gümüş 2016 yılından bu yana ilk kez 21 doları aşarken, altın fiyatları dokuz yılın zirvesine tırmandı.

Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisi sağladığı açıklandı. ABD'de de Pfizer ve BioNTech'in aşı geliştirilmesine ilişkin olumlu gelişmeler sağlandı.

Altın ve gümüşün yanında, diğer değerli metallerin fiyatları da, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.

Gelişmelerle gümüş yüzde 5.51 sıçramayla ons başına 21.01 dolara, altın da ons başına 1,838.54 dolara tırmandı. Paladyum da yüzde 3.99 sıçramamayla 2,132.75 dolara, platin yüzde 2.21 artışla 868.90 dolara yükseldi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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