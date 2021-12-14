KORONAVİRÜSTEN ÖLEN AŞI KARŞITI AİLE HEKİMİNİN CENAZE NAMAZI KILINDI

KARACABEY, BURSA (DHA) - Bursa'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden aile hekimi Kutsal Altıntaş için Karacabey Emir Sultan Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Altıntaş'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Altıntaş'ın cenazesi, defnedilmek üzere Balıkesir'deki Başçeşme Mezarlığı'na gönderildi.

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