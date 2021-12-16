Son dakika haber: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'de toplanacak - Haberler
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Son dakika haber: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'de toplanacak

Son dakika haber: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'de toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'de toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'de toplanacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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