Son dakika haber: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'de toplanacak
Edinilen son dakika gelişmesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'de toplanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'de toplanacak.
(İHA)
Faiz indirimlerini destekliyor musunuz? Ekonomide kalıcı fayda sağlar mı? #Ekonomi | #Faiz | #Faizİndirimi— Haberler (@Haberler) December 14, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet