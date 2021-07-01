Son dakika haber | Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber | Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Araç içerisindeki kadını ve çocuğunu vatandaşlar kurtardı Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddeden geçen ana isale hattı patladı.

Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Araç içerisindeki kadını ve çocuğunu vatandaşlar kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddeden geçen ana isale hattı patladı. Patlamayla oluşan çukura düşen cip içerisindeki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Suyun patlama anı ve çukurun içerisinde kalan aracın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyarlar Mahallesi'nde ana isale hattında patlak meydana geldi. Patlaktan çıkan tonlarca su caddeye aktı. Suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, 2 metre genişliğinde çukur açıldı. O esnada yoldan geçen bir cip çukura düştü. Araç içerisinden çıkmakta zorlanan 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Çukura düşen araç, halatla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Cipin bir bölümü çukurdan çıkarıldı. Hatta giden suyun kesilmesinin ardından araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Belediye ekiplerince patlağın olduğu noktada çalışma başlatıldı. Patlak nedeniyle Akyarlar Mahallesi'nde su kesintisinin yaşanacağı bildirildi. Öte yandan, isale hattı patlaması sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Araçta bulunan Mehmet Baran Örz, o anları anlattı. Örz, "Yoldan geçiyorduk annemle. Annem köşeden geçerken sular fışkırmaya başladı. Şelale gibiydi. Şelaleden sonra köşeden bir delik oluştu. Sonra o açılmaya başladı kendi kendine. Yardım etmeselerdi orada kalacaktık" dedi.

Son dakika haber | Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
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