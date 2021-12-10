Son dakika haber... ASELSAN kurumsal notunu 9,35'e yükseltti

ASELSAN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurumsal Yönetim Derecelendirme yolculuğuna 2012 yılında en iyi ikinci başlangıç notunu alarak başladıklarını, notunu her yıl daha da ileriye taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Kurumsal Yönetim Derecelendirme'sinde geçen yıl 10 üzerinden 9,29 olan notunu bu yıl 9,35'e yükselttiği belirtildi. Alınan notlar ASELSAN'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya aldığı, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade ediliyor.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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