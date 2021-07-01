Son dakika haber... ASELSAN'ın "Ekolojik Akıllı Şehirler" resim yarışması sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... ASELSAN'ın "Ekolojik Akıllı Şehirler" resim yarışması sonuçlandı

Son dakika haber... ASELSAN'ın 'Ekolojik Akıllı Şehirler' resim yarışması sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: ASELSAN ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği "Ekolojik Akıllı Şehirler" temalı resim yarışması sonuçlandı.

ASELSAN ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği "Ekolojik Akıllı Şehirler" temalı resim yarışması sonuçlandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN Tekno Macera Platformu üzerinden gerçekleştirilen ve Ankara'da yer alan ilkokul ve ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada, çocuklar, hayallerindeki uçan arabaları, yürüyen yolları, robotların çalıştığı hastaneleri resmetti. Öğrenciler, gelecekte akıllı şehirlerin nasıl olması gerektiğini çizgileriyle anlattı.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın katıldığı törenle verildi.

Yarışmada birincilik ödülünü İsmail Enderuni Ortaokulundan 6. sınıf öğrencisi Enes Muhammed Arıkanoğlu, ikincilik ödülünü Özel Nene Hatun Ortaokulundan 6. sınıf öğrencisi Fatma Nur Ayyıldız, üçüncülük ödülünü ise Öğretmen Kubilay Ortaokulundan 7. sınıf öğrencisi Ela Melek Şahin kazandı.

Görgün, çocukların gelecekteki şehirleri nasıl gördüğünün önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ve benzeri projeler ASELSAN'ın duygusal ve sosyal zekasının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çocuklarımızın geleceğe yönelik bilinçlendirilmesini ve kendi perspektiflerinden bizlerin ufuklarını açmalarını hep birlikte gözlemliyoruz. Beni mutlu eden, çocukların çevre ve akıllı şehircilikle ilgili üst düzey bilinçlerinin olması ve bunu resme dökebilme kabiliyetlerini gayet güzel göstermiş olmaları. Bu sanat eserlerindeki başarılarının ve ortaya koydukları performansların hayat boyu devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Diego Costa Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... ASELSAN'ın "Ekolojik Akıllı Şehirler" resim yarışması sonuçlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:39:21. #1.15#

title