ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPARKEN, KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN UMUTCAN ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPARKEN, KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN UMUTCAN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, otelde bakımı yapılan asansörün aniden hareket etmesiyle kabin ve duvar arasındaki boşluğa sıkışan Umutcan Türk'ün (24) cenazesi, Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Kuyulu Camii'nde kılınan namazın ardından Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YILDIRIM, BURSA (DHA) - Bursa'da, otelde bakımı yapılan asansörün aniden hareket etmesiyle kabin ve duvar arasındaki boşluğa sıkışan Umutcan Türk'ün (24) cenazesi, Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Kuyulu Camii'nde kılınan namazın ardından Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPARKEN, KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN UMUTCAN ÖLDÜ

ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPARKEN, KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN UMUTCAN ÖLDÜ

ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPARKEN, KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN UMUTCAN ÖLDÜ

ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPARKEN, KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN UMUTCAN ÖLDÜ

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

 Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title