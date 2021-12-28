ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPARKEN, KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN UMUTCAN ÖLDÜ

YILDIRIM, BURSA (DHA) - Bursa'da, otelde bakımı yapılan asansörün aniden hareket etmesiyle kabin ve duvar arasındaki boşluğa sıkışan Umutcan Türk'ün (24) cenazesi, Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Kuyulu Camii'nde kılınan namazın ardından Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.