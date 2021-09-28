Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da asansöre binme meselesi yüzünden tartıştığı komşusu M.D.'nin silahlı saldırısına uğrayan M.B. (56) ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da asansöre binme meselesi yüzünden tartıştığı komşusu M.D.'nin silahlı saldırısına uğrayan M.B. (56) ağır yaralandı. Bu sırada olay yerinde bulunan 17 yaşındaki H.İ., kurşunlardandan birinin göğsünü sıyırıp geçmesiyle hafif yaralandı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri semtinde meydana geldi. İddiaya göre M.B, komşusu M.D ile asansöre binme meselesi yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından bina sakinleri tarafları ayırdı. İddiaya göre tartışmanın ardından aynı sokakta bulunan işyerine gelen M.B., tartıştığı komşusu M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan M.B., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası çevredekilerin müdahalesi sonucu silahlı saldırganla boğuşma yaşandı. Elinden silahı bırakmayan M.D.'nin açtığı ateş sonucu çevrede bulunan 17 yaşındaki H.İ. de tabancadan çıkan merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. M.D. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede polis inceleme yaptı. Olay sırasında çevredekilerin müdahale ettiği M.D. ile boğuşma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tedavisi süren M.B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, çevredeki güvenlik kameraları incelerken, görgü tanıklarını da ifadesini almak üzere emniyete götürdü. M.D.'nin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

FOTOGRAFLI


Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı

Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı

Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı

Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı

Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı

Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı

Son dakika haber! Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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