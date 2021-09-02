Son dakika haber | 'Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 2 ölü' başlıklı haberimizin başlık, giriş ve üçüncü paragrafını düzelterek yeniden yayımlıyoruz.

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Son dakika haberleri... Konya'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Konya'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Konya merkez Karatay ilçesi Ayan Bey Sokağı'nda bir otelin asansöründe kaynak işiyle uğraşan asansör bakım işçileri Berkan Üzgü ve Ahmet Mutlu, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Yaralılardan Üzgü olay yerinde hayatının kaybederken, Mutlu kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Elektrik akımından kaynaklı çıkan ufak çaplı yangına, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yönlendirdiği itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru