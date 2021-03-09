Son dakika haber... Artvin'de trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Artvin'de trafik kazası: 1 yaralı

09.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:51
Son dakika haber... Artvin'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... Artvin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hopa-Artvin kara yolunun Yoldere mevkisinde, Emrah Kuru yönetimindeki 48 J 6157 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yapımı devam eden menfez çukuruna düştü.

Kazada, tırda yolcu olarak bulunan Yüksel Gedik (43) yaralandı.

Gedik, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Nükhet Duru Hakan Yılmaz Serdar Ortaç Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Artvin'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:51:34. #1.16#
title