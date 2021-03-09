Son dakika haber... Artvin'de trafik kazası: 1 yaralı
09.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:51
Son dakika gündem haberi... Artvin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Artvin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hopa-Artvin kara yolunun Yoldere mevkisinde, Emrah Kuru yönetimindeki 48 J 6157 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yapımı devam eden menfez çukuruna düştü.
Kazada, tırda yolcu olarak bulunan Yüksel Gedik (43) yaralandı.
Gedik, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu