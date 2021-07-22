Son dakika haber... Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı

Bir son dakika haberine göre Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.