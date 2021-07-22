Son dakika haber... Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı
Bir son dakika haberine göre Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.
Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı
ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.
İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı