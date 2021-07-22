Son dakika haber... Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı
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Son dakika haber... Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Son dakika haber... Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı
Son dakika haber... Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı
Son dakika haber... Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı
Son dakika haber... Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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