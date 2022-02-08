Son dakika haberi: Artvin'de kamyon kaza yaptı, 3 ton cam yola savruldu

ARHAVİ, ARTVİN (İHA) - Artvin'de kamyon kaza yaptı, 3 ton cam yola savruldu

ARTVİN - Artvin'de cam yüklü kamyon kaza yaptı, 3 ton cam otoyola saçıldı. Trafiğin aksadığı kazada, şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Rize istikametinden Artvin'e gitmekte olan 61 AAJ 052 kamyonet sürücüsü Cafer Bayır, Arhavi ilçesi kıyıcık tüneline geldiği sırada virajı alamayarak kaza yaptı. Devrilen aracın kasasında bulunan 3 ton cam otoyola saçıldı. Kazada şans eseri sürücü Cafer Bayır ve araç içinde bulunan bir diğer kişi Ahmet Oluk yara almadan kurtuldu. Asfaltı kaplayan cam parçaları nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Ekipler dağılan cam parçaların temizlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.