Son dakika haber | Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı (2)

Bir son dakika haberine göre Sonuçların ilan edilmesi Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın sevinci Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın Türk bayrağı açması Ödül töreni Milli takımın madalya alması MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde...