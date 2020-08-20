Son dakika haber... Arnavutköy Kaymakamlığından sel açıklaması
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Son dakika haber... Arnavutköy Kaymakamlığından sel açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Arnavutköy Kaymakamlığı, ilçede yaşanan sel baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Son dakika haber... Arnavutköy Kaymakamlığından sel açıklaması
20.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:01

Arnavutköy Kaymakamlığı, ilçede yaşanan sel baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Arnavutköy Kaymakamlığı, ilçede yaşanan sel baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "İlçemizde bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış sonucunda saat 12.00 itibariyle yapılan tespitlere göre 45 mesken ve 4 iş yerinin çoğunluğunda kanal arızasından kaynaklanan su baskını ihbarı alınmıştır. Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği tarafından ihbar yapılan yerlerin tamamına müdahale edilmiş, yeni gelen çağrılara göre hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." denildi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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