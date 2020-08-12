Son dakika haber: Arnavutköy'deki operasyonda 39 tarihi eser ele geçirildi-1 Son dakika haberleri... Arnavutköy'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 39 tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy 'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 39 tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arnavutköy'deki bir adrese düzenlenen operasyonda 39 tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA