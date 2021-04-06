Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN İKİ KADINA TAKSİ ÇARPTI
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Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN İKİ KADINA TAKSİ ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kaza anı kamerada.

Kaza anı kamerada.

Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA - Arnavutköy'de, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçtikleri sırada taksinin çarptığı iki kadın yaralandı. O sırada bölgeden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları kadınları hastaneye kaldırdı. Taksinin çarpmasıyla kadınların yere fırlamaları kameraya yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin E.'nin kullandığı 34 TCV 28 plakalı taksi, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Seray Polat ve Derya Ilgaz'a çarptı. Çarpmayla birlikte iki kadın metrelerce ileriye fırladı. Taksi sürücüsü kaza sonrası aracından inerek kadınlara yardım etti. O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, çevredekilerin uyarısıyla durup, yardıma koştu. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kaza anları ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, taksinin çarptığı 2 kadın yola fırladığı, 3 sokak köpeğinin çarpan taksiye doğru koşup, havladığı görülüyor.

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN İKİ KADINA TAKSİ ÇARPTI
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN İKİ KADINA TAKSİ ÇARPTI
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN İKİ KADINA TAKSİ ÇARPTI
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN İKİ KADINA TAKSİ ÇARPTI
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN İKİ KADINA TAKSİ ÇARPTI
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇEN İKİ KADINA TAKSİ ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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