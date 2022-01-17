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Son dakika haber | Arnavutköy'de yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldiİSTANBUL Arnavutköy'de yolda kalan bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi.

Arnavutköy'de yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

İSTANBUL Arnavutköy'de yolda kalan bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. Otobüsün boş olmasıyla bir facianın önüne geçilirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son günlerde bozularak yolda kalan ya da kazaya karışan İETT otobüslerinin son durağı Arnavutköy oldu. Seyir halindeki otobüs yolda kaldı. Otobüsten dumanlar yükselirken, aracın boş olması büyük bir faciayı önlerken, o anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | Arnavutköy'de yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

Son dakika haber | Arnavutköy'de yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

Son dakika haber | Arnavutköy'de yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

İETT, 3. Sayfa, Haber

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