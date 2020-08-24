Son dakika haber... Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan...
Son dakika haberi: Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes U. tutuklandı.
24.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:41
Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes U. tutuklandı
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Kaynak: AA