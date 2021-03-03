Son dakika haber | Arnavutköy'de suni deri fabrikasındaki yangında yaralanan bir işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Arnavutköy'de suni deri fabrikasındaki yangında yaralanan bir işçi hayatını kaybetti

03.03.2021 00:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:53
Son dakika haber | Arnavutköy'de suni deri fabrikasındaki yangında yaralanan bir işçi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Arnavutköy'deki suni deri fabrikasında çıkan yangında yaralanan 4 işçiden biri yaşamını yitirdi.

Arnavutköy'deki suni deri fabrikasında çıkan yangında yaralanan 4 işçiden biri yaşamını yitirdi.

Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde faaliyet gösteren suni deri fabrikasının 1 Mart'ta yağ kazanının patlaması sonucu çıkan yangında 4 işçi yaralandı.

Yaralılardan Erdoğan Kaya, kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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