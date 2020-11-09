Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

09.11.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:56

Son dakika habere göre Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Silahların konuştuğu kavga sonrası şahıslar olay yerinden kaçarken polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay dün saat 14: 00'da Arnavutköy'e bağlı İmrahor Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de esnaf olan S.K. ile G.T. arasında alacak verecek ile ilgili bir tartışma yaşandı ve şahıslar sözlü olarak kavga etti. Tartışmanın ardından şahıslar dün karşılaşınca edinilen bilgiye göre aralarındaki sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Silahların konuştuğu kavgada bacağından vurulan S.K., 17 AP 581 plakalı arabasını bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

O esnada S.K. ile silahlı kavga eden G.T.'nin 22 RM 198 plakalı aracında yanında bulunan yeğeni Ö.S.'de başından ağır yaralandı. Mahallede karşılaşan iki grup arasında çıkan kavgada silahların sıkılması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı yeğenini fark eden G.T. kendi aracı ile yeğenini Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alınan Ö.S.'nin tedavisi devam ederken polis olayla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı.

Yanlışlıkla kurşunların hedefi oldu

Arnavutköy'de süt ve süt ürünleri satan bir vatandaşta kavga esnasında yanlışlıkla olay yerinde olunca kurşunların hedefi oldu. Aracının bir çok noktasında kurşun izleri bulunan Mahmut Beder, " Ben olay anında burada bulunan bir müşterime gelmiştim. Tam kavganın ortasına denk gelmişim birden silahlar patlamaya başladı. Benimde aracıma çok sayıda kurşun isabet etti ve ben o esnada araçtaydım Allah'tan ki bana hiçbir şey olmadı ama o esnada çok korktum hala olayın şokundayım ne yapacağımı bilmiyorum" İfadelerini kullandı.

Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Arnavutköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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