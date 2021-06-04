Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı
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Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de husumetli 2 grup, çocuk parkının yanında kavgaya tutuştu, kavganın silahlı çatışmaya dönmesi üzerine kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de husumetli 2 grup, çocuk parkının yanında kavgaya tutuştu, kavganın silahlı çatışmaya dönmesi üzerine kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı. Çatışma esnasında çocuk parkında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay dün akşam 20.30'da Arnavutköy Mavigöl Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk parkının yanında karşı karşıya gelen husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Kavga silahlı çatışmaya dönerken taraflar arasından 1 kişi ve o sırada sokaktan geçen 1 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis kavgaya karışan ve olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

PARKTA ÇOCUKLAR OLSAYDIYaşanan silahlı çatışmanın ardından mahallede korku dolu anlar yaşandığını söyleyen Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç; "Şu anda Bolluca'da anlamış değilim ama iyi bir rant dönüyor. Bu rant bir türlü önlenemedi geçtiğimiz hafta yine çatışmalar yaşandı mahallemizde. Çatışma sonrasında duyduğuma göre elini kolunu sallayarak geziyor bu taraflar. Neden önlenemediğini bir türlü anlamış değilim. Burası bir çocuk parkı ve parkta oynayan bir sürü çocuk var bunlardan bir tanesi de yaralanabilirdi." dedi. 


Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı
Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı
Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı
Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı
Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı
Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı
Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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