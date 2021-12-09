ARNAVUTKÖY'DE SİLAH VE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON 7 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE SİLAH VE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ve uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ve uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyonla silah ve uyuşturucu satan 7 kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda silah ve uyuşturucunun da ele geçirildiği operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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