Son dakika haber: Arnavutköy'de saman yüklü tır devrildi Son dakika habere göre Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde saman yüklü tır devrildi.

Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde saman yüklü tır devrildi. Yol kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, kurban satış pazarına saman taşıyan 81 AC 157 plakalı tırın sürücüsü Cevdet Özdemir direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu, daha sonra devrildi. Devrilen tırın içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan ve hafif yaralanan şoför Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Devrilen tırdan savrulan samanlar ise Arnavutköy-Hadımköy yolunun dakikalarca trafiğe kapanmasına neden oldu.

(Batuhan Toprak/İHA)

Kaynak: İHA