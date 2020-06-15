Son dakika haber! Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü  (2)
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Son dakika haber! Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü  (2)

Son dakika haberi: ARNAVUTKÖY'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Son dakika haber! Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü  (2)
15.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:02

ARNAVUTKÖY'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. 

Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı. Taşan rögarlar nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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