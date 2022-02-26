Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE ÖZEL HAREKATLI OPERASYON; ÇATIDAKİ GÖÇMENLER BÖYLE YAKALANDI - Haberler

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Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE ÖZEL HAREKATLI OPERASYON; ÇATIDAKİ GÖÇMENLER BÖYLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE ÖZEL HAREKATLI OPERASYON; ÇATIDAKİ GÖÇMENLER BÖYLE YAKALANDI

Gelen son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 44 göçmen yakalandı.

ARNAVUTKÖY'de polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 44 göçmen yakalandı. Çatıya çıkan Afgan göçmenleri Özel Harekat polisleri yakaladı. Operasyon anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında adreslerden birinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisin geldiğini gören Afgan göçmenler, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat polisleri göçmenleri, çatıda yakalayarak tek tek aşağı indirildi. Binada, 26 Afgan gözaltına alındı. Kimlik kontrolü yapılan göçmenler, polis araçlarına bindirilerek emniyete götürüldü. Arnavutköy sınırları içerisindeki operasyonda toplam 44 göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE ÖZEL HAREKATLI OPERASYON; ÇATIDAKİ GÖÇMENLER BÖYLE YAKALANDI

Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE ÖZEL HAREKATLI OPERASYON; ÇATIDAKİ GÖÇMENLER BÖYLE YAKALANDI

Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE ÖZEL HAREKATLI OPERASYON; ÇATIDAKİ GÖÇMENLER BÖYLE YAKALANDI

Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE ÖZEL HAREKATLI OPERASYON; ÇATIDAKİ GÖÇMENLER BÖYLE YAKALANDI

Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE ÖZEL HAREKATLI OPERASYON; ÇATIDAKİ GÖÇMENLER BÖYLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Göçmen, Afgan, Güncel, Haberler

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