Son dakika haber! ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ORMANLIK ALANA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI
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Son dakika haber! ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ORMANLIK ALANA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI

Son dakika haberine göre Arnavutköy'de yoldan çıkarak ormanlık alana devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobilde bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı.

Son dakika haber! ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ORMANLIK ALANA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI
10.06.2020 01:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:48
Arnavutköy'de yoldan çıkarak ormanlık alana devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobilde bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı. 

Kaza, 21.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Selahi Demirtaş(37)'ın kullandığı 42 EG 103 plakalı otomobil, Eski Edirne Caddesi'nin Arnavutköy - Sultangazi yönünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Sürücü Demirtaş ile yanında bulunan Tunahan Demirtaş (11) ve Murat Soydan (17) otomobilin camından fırlayarak ormanlık alana savruldu. 

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Selahi Demirtaş, Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Murat Soydan ile Tunahan Demirtaş ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Selahi Demirtaş hayatını kaybetti. 

YARALI ARADILAR 

Hastaneye sevk edildikleri sırada yaralılardan birinin otomobilde 4 kişinin olduğunu söylemesi üzerine görevliler ve vatandaşlar olay yerinde yaralı aradı. Fenerlerle ormanda yaklaşık ayrım saat arama yapan ekipler hiçbir ize rastlamadı. Kazayı duyarak olay yerine gelen kayınları otomobilde 3 kişinin olduğunu söyleyince gerçek anlaşıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Kazayı görünce yardıma koştuklarını belirten bir kişi, "Yaralılar yerde yatıyordu. Yaralı arabada 4 kişi olduğunu söyleyince yaralıyı aradık. Akrabaları geldi, onlar arabada 3 kişi olduğunu söyledi. Yaralıların birinin durumu ağırdı, 2 tanesinin bilinci açıktı"dedi. 

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. 

Görüntü dökümü: ------------------------Kazayla ilgili cep telefonu görüntüsü -Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi-Yaralıya kalp masajı yapılması-Ormanda yaralıların fenerlerle aranması-Otomobilin kaldırılarak altına bakılması-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Görgü tanıkları ile röp-Detay ve genel görüntüler

 


- N

Kaynak: DHA

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