Son dakika haber: Arnavutköy'de ormanda darp ve silahla yaralamaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Arnavutköy'de ormanda darp ve silahla yaralamaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Arnavutköy'de ormanda darp ve silahla yaralamaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Arnavutköy'de 3 kişinin ormanda darbedilmesi ve silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de 3 kişinin ormanda darbedilmesi ve silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişiyi ormana götürüp zincir ve sopa ile darbeden, ardından bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir caddede firari bir şahsın araç kullanırken görüldüğü ve bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste şüpheli E.Ö. ile İ.Y., F.Ş., M.S. ve F.B.K.'yi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında araçta görülen C.Y. de yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, 19 gram uyuşturucu madde, otomatik silah, şarjör ile 46 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title