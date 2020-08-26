Son dakika haber... Arnavutköy'de nişanlısına tokat atan şahıs polise mukavemet suçundan adliyeye sevk edildi Gelen son dakika haberine göre Arnavutköy'de nişanlısına tokat atan şahıs polise mukavemet suçundan adliyeye sevk edildi Arnavutköy'de halk otobüsünde yanında bulunan nişanlısına vurarak gündeme gelen Coşkun A., polise mukavemet suçundan adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de nişanlısına tokat atan şahıs polise mukavemet suçundan adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de halk otobüsünde yanında bulunan nişanlısına vurarak gündeme gelen Coşkun A., polise mukavemet suçundan adliyeye sevk edildi.

Dün sosyal medyada gündem olan Coşkun A.'nın halk otobüsünde yanında oturan nişanlısı Sevda O.'ya tokat attığı görüntülerin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Şüpheli akşam saatlerinde Arnavutköy Durusu Mahallesi'nde bulunduğu evde gözaltına alındı. Coşkun A.'nın gözaltına alınma sürecinde ve gözaltında iken polise mukavemette bulunduğu öğrenildi. Nişanlısının şikayetçi olmadığı şüpheli, savcılık kararı ile polise mukavemet suçlarından dolayı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA